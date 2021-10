Meteo 15 giorni: PIOGGE AUTUNNALI sempre piÃ¹ probabili

Pare ormai assodato che l'Italia verrà interessata da un'ondata di freddo nei prossimi 3 giorni che porterà un anticipo d'inverno su alcune regioni, specie al centro e al sud. Il seguito della storia sembra già scritto: l'alta pressione dall'ovest del Continente si coricherà verso levante, interessando l'Europa centrale e parte dell'Italia a partire dal week-end, con una "coda" anche all'inizio della settimana prossima.

La prima mappa mostra la situazione estrapolata oggi dal modello americano per mercoledi 20 ottobre:

E' evidente il cambiamento di circolazione che ci interesserà sul finire della seconda decade ottobrina. Le correnti fredde da nord verranno sostituite da aria umida atlantica; il primo risultato per noi sarà un aumento della pressione atmosferica con tempo abbastanza stabile e gradevole da nord a sud.

L'evoluzione successiva, ancora in fase di studio e quindi non ancora completamente chiara, mostra l'ingresso di perturbazioni da ovest con piogge sull'Italia specie al nord e al centro. Si tratterebbe in sostanza di piogge autunnali in un contesto non freddo, in quanto dominato da correnti occidentali o meridionali.

La seconda mappa estrapolata dal modello americano per domenica 24 ottobre ci mostra il tempo a cui probabilmente andremo incontro sul finire del mese:

Un flusso di correnti umide occidentali con alcuni fronti perturbati. Tale flusso potrebbe essere un po' disturbato dall'alta pressione, ma complessivamente sarà efficace a garantire il ritorno nelle piogge sull'Italia.

