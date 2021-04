Meteo 15 giorni: niente anticiclone, maltempo e poi instabilitÃ 

Il passaggio perturbato previsto tra sabato 10 e martedì 13 aprile al nord e sull'alto Tirreno lascerà il segno, interrompendo questo lungo periodo asciutto e inaugurando una fase meteo un po' diversa, anche se ancora guidata in cabina di regia dai grandi vortici depressionari a carattere freddo ormai parcheggiati sulla regione scandinava.

Qui la probabilità di pioggia con accumuli maggiori di 5mm espressa con una scala di colori (rosso probabilità molto alta) prevista per martedì 13 aprile :

Da notare che quasi tutti i modelli prevedono proprio per martedì 13 l'approfondimento di un minimo pressorio importante sul Mar Ligure che favorirebbe non solo venti sostenuti ma anche un richiamo di aria più fredda in grado di determinare nevicate importanti sull'arco alpino, specie centro occidentale, sin sotto i 1000m; sicuramente un buona notizia per i nostri ghiacciai, qui la carta barica con il minimo previsto:

La conferma arriva dalla media degli scenari del modello americano:

Nei giorni successivi, dopo un temporaneo miglioramento, altri fronti potrebbero intervenire da nord-ovest mantenendo attiva una spiccata variabilità, foriera a tratti di qualche ulteriore precipitazione, qui la carta barica prevista per giovedì 15 aprile:

IN SINTESI il TEMPO PREVISTO tra MARTEDI 13 e LUNEDI 19 APRILE:

martedì 13: maltempo al nord e sulla Toscana con piogge, rovesci, locali temporali e nevicate sulle Alpi oltre i 900-1200m, instabile con rovesci su Umbria, Lazio e Sardegna, incerto ma secco sul medio Adriatico, nuvolaglia sulla Campania ma asciutto, bello al sud, clima freddo al nord per la stagione.

mercoledì 14: al mattino ancora piogge sul nord-est, ma in attenuazione, migliora sul resto del Paese, clima fresco e ventilato.

giovedì 15: generale variabilità con qualche rovescio possibile su centro e nord-est nel corso della giornata, asciutto sul nord-ovest, al sud nubi e rovesci possibili sulla Campania, tempo discreto altrove.

venerdì 16: bel tempo ovunque e clima mite.

sabato 17-domenica 18 aprile: possibile nuovo peggioramento al nord-ovest, su Toscana, Sardegna e Umbria con piogge in estensione verso il nord-est, le restanti regioni centrali e la Campania entro la serata di sabato; solo nubi ma tempo secco sul resto del sud; domenica pomeriggio migliora al nord-ovest.

lunedì 19 aprile: temporaneo miglioramento.