Meteo 15 giorni: luglio finirÃ  con il SOLE, agosto inizierÃ  con i TEMPORALI?

Sembra ormai quasi certo il nuovo break estivo che interesserà il centro-nord nella prima parte della settimana prossima, con una raffica di temporali seguiti da un calo delle temperature (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/meteo-temporali-inizio-settimana-prossima-tra-nubifragi-e-grandinate-ecco-le-zone-a-rischio/91114/)

Successivamente, il flusso atlantico dovrebbe temporaneamente alzarsi di latitudine, concedendo al mese di luglio di chiudere in bellezza, con tanto sole, caldo e qualche sparuto temporale solo sulle Alpi.

Ecco la mappa sinottica estrapolata dal modello americano per venerdi 30 luglio:

Dicevamo di un ritiro verso nord del flusso instabile atlantico (frecce blu) che farà spazio ad una zona anticiclonica non molto solida sul Mediterraneo, foriera di sole e caldo per tutti a parte i settori alpini che avranno qualche temporale.

Questa situazione di bel tempo accompagnerà anche l'ultimo sabato del mese (sabato 31 luglio), mentre domenica 1 agosto la parte più avanzata del nuovo cambiamento sarà già sulle regioni settentrionali con alcuni temporali associati a cali della temperatura.

Successivamente, una nuova saccatura avanzerà dall'Atlantico verso le nostre regioni, determinando il cambiamento del tempo già citato nei primi giorni del nuovo mese.

Ecco la situazione estrapolata dal modello americano per martedi 3 agosto:

Depressione in piena azione sull'Italia con temporali e cali della temperatura in transito dal centro-nord verso le regioni meridionali. Solo a partire da mercoledi 4 agosto l'alta pressione delle Azzorre potrebbe ricacciare verso levante l'instabilità e consentire un miglioramento del tempo sull'Italia, ma in un contesto termico gradevole.

