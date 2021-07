Meteo 15 giorni: i TEMPORALI torneranno protagonisti a fine mese?

L'estate si lecca le (poche) ferite, dopo il break degli ultimi giorni in Italia. Come abbiamo anticipato più volte, per ora la stagione estiva gode di ottima salute e la prossima settimana lo dimostrerà a suon di sole e caldo su tutto il nostro Paese.

Puntando lo sguardo ulteriormente a prua, si scorge in lontananza un nuovo cambiamento del tempo, dettato dall'abbassamento del flusso atlantico che dovrebbe avvenire tra il week-end e l'inizio della settimana prossima.

La mappa estrapolata dal modello americano per martedi 27 luglio mostra una sacca instabile e temporalesca adagiata sul nord Italia:

Da notare l'anticiclone delle Azzorre che si manterrà defilato in Atlantico e l'alta pressione africana che, pur abbassando la cresta, riuscirà ancora a proteggere le nostre regioni meridionali e le Isole.

Al nord invece andranno in scena temporali sparsi che si estenderanno in parte alla Toscana e alle aree interne del centro, con provvidenziali cali termici.

L'evoluzione successiva contempla al momento un parziale ritiro della saccatura verso nord nei giorni successivi, con il ritorno del bel tempo su gran parte d'Italia. Ecco la situazione prevista per sabato 31 luglio.

Il centro e il meridione saranno sotto il sole e un clima moderatamente caldo. Il settentrione sarà invece sfiorato dalle correnti occidentali più fresche ed avrà qualche temporale specie sulle Alpi.

