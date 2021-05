Meteo 15 giorni: fine mese con ondata di CALDO?

La terza decade del mese inizierà sotto condizioni di variabilità dettate da un regime di correnti relativamente fresche da nord-ovest. Successivamente, l'alta pressione potrebbe portarsi sull'Italia determinando una moderata ondata di caldo che al nord non dovrebbe avere vita lunga.

Questo, in sostanza, il succo della situazione meteorologica che si aspetta da qui fino al termine del mese di maggio sull'Italia.

Andiamo però con ordine, partendo da metà della prossima settimana: il prossimo week-end lascerà in eredità un flusso di correnti relativamente fresche da nord-ovest che garantirà all'Italia generali condizioni di variabilità con scarsi fenomeni. La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia per le ore centrali di mercoledi 19 maggio:

Si nota un promontorio anticiclonico di matrice africana interessare la Penisola Iberica e e il Mediterraneo occidentale. La nostra Penisola resterà sotto correnti da nord-ovest relativamente fresche che daranno luogo a condizioni di variabilità con ampi spazi soleggiati e scarse precipitazioni.

Cosa succederà in seguito? Il cuneo di alta pressione verrà spinto verso la nostra Penisola da un rinforzo del getto in Atlantico. Tra domenica 23 e lunedi 24 maggio sarà in piena azione sulla nostra Penisola con il suo campionario di sole e caldo:

Si tratterà di un'ondata di caldo moderata e passeggera. Se analizziamo la probabilità che l'isoterma + 15 a 1500 hpa faccia il suo ingresso sull'Italia nella giornata di lunedi 24 maggio, il responso è il seguente:

Bassa probabilità al nord e al centro, medio-alta al sud e sulle Isole. Ciò conferisce a questa ondata di caldo una probabilità attorno al 40-45%.