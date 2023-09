Autunno, dove sei? L’alta pressione domina, ma c’è una data per il CAMBIAMENTO

L'alta pressione metterà i bastoni tra le ruote all'autunno, che sarà costretto temporaneamente ad eclissarsi nei prossimi giorni, non solo in Italia, ma su gran parte del nostro Continente.

Si tratterà di un'alta pressione molto forte, un vero e proprio mostro come quelli che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Sappiamo bene che quando un anticiclone di questo tipo afferra la nostra Penisola, difficilmente la molla in tempi brevi. Sarà così anche questa volta, con il mese di ottobre che esordirà probabilmente sotto un'inutile stabilità e temperature di molto superiori alla media del periodo.

Fortunamente, anche questo anticiclone non sarà eterno. Il ciclope stabilizzante inizierà lentamente a cedere attorno al 4-5 ottobre, ma per un cedimento più convinto bisognerà probabilmente aspettare la fine della prima decade ottobrina.

La prima mappa è la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano valida per mercoledi 4 ottobre:

L'alta pressione, probabilmente, raggiungerà la sua massima potenza tra la fine di settembre ed i primissimi giorni di ottobre. Successivamente, le correnti occidentali cominceranno a "grattare" la sua parte settentrionale come mostra la mappa sopra.

In altre parole, al nord subentreranno condizioni di variabilità con la possibilità anche di qualche precipitazione; la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata in parola (mercoledi 4 ottobre), mostra quanto segue. Vi ricordiamo che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Probabilità di pioggia medio-alta sulle Alpi orientali, media su quasi tutto il settentrione, bassa o nulla sulle altre regioni dove l'alta pressione sarà ancora forte.

Per un cambiamento più deciso dello stato del tempo, come anticipato anche in altre sedi, bisognerà probabilmente aspettare la fine della prima decade di ottobre. La terza mappa è estrapolata dal modello americano e ci mostra come potrebbe evolvere il tempo attorno al giorno 8 di ottobre.

Ecco finalmente un attacco in grande stile delle correnti occidentali, che obbligheranno l'alta pressione a traslare più a nord-est, in prossimità dell'Europa nord orientale. Sarà questo l'ingresso trionfale della nuova stagione? Presto per dirlo! Ovviamente continuate a seguire tutti i nostri aggiornamenti per avere delle risposte.

RIASSUMENDO: L’autunno sembra prendersi una pausa per lasciare spazio a un anticiclone fortissimo, che bloccherà ogni tentativo di infiltrazione delle correnti perturbate su gran parte del nostro Continente. Nei prossimi giorni avremo quindi tempo stabile e caldo, con temperature che supereranno i 30°C in molte zone. Questa situazione durerà almeno fino alla prima settimana di ottobre, quando l’alta pressione inizierà a mostrare qualche segno di cedimento al nord, dove tornerà un po’ di variabilità e qualche pioggia. Per vedere un vero e proprio cambio di stagione, però, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, probabilmente fino alla fine della prima decade di ottobre, quando le correnti occidentali riusciranno finalmente a sfondare la barriera dell’anticiclone e a portare aria più fresca e instabile su tutta la Penisola.

