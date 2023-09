Alta pressione in ritirata: arriva l’AUTUNNO con piogge e fresco? La tendenza per la prima decade di ottobre

La situazione meteorologica che si verrà a creare a livello europeo ed italico nei prossimi giorni è abbastanza chiara e difficilmente darà sorprese. L'alta pressione, per altro così forte, mette d'accordo tutte le elaborazioni che all'unisono sentenziano "stabilità e temperature superiori alle medie del periodo da nord a sud".

La fase culminante dell'alta pressione si avrà nel prossimo fine settimana, segnatamente nella giornata di domenica 1 ottobre. A seguire inizierà il suo lento ritiro verso sud, con l'autunno che proverà a riguadagnare il terreno perduto, anche se lentamente e non con pochi ostacoli.

La prima mappa è la media degli scenari americana estrapolata questo pomeriggio per mercoledi 4 ottobre:

Come anticipato in altra sede, le correnti occidentali inizieranno a "grattare" l'alta pressione a cominciare dalle regioni settentrionali, dove verranno introdotte condizioni di variabilità, temperature in calo ed anche qualche pioggia. Le altre regioni resteranno per il momento ancora sotto il "giogo" dell'alta pressione, che si farà da parte lentamente nel corso dei giorni seguenti.

La seconda cartina mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata seguente, ovvero giovedi 5 ottobre. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco il settentrione interessato da una probabilità di pioggia in aumento fino ad ELEVATA sulle aree alpine e sul nord-est, MEDIA sulle altre aree del settentrione ed in parte sulla Toscana. Nessun cambiamento invece sul resto d'Italia che avrà una probabilità di pioggia BASSA se non del tutto NULLA dove vedete il colore bianco sulla mappa.

Cosa potrebbe succedere successivamente? La media degli scenari americana è ottimista circa una graduale uscita di scena dell'alta pressione dal Mediterraneo e dall'Italia. Osserviamo la mappa estrapolata dalla suddetta media e valida per sabato 7 ottobre:

Notiamo che sull'Italia si potrebbe formare una zona di bassa pressione, ma dagli esiti ancora molto incerti. Tuttavia, l'alta pressione dovrebbe ultimare la sua opera di ritiro verso sud, concedendo all'autunno la possibilità di farsi vivo sulla nostra Penisola con piogge ed aria più fresca. Vedremo se le cose andranno così, intanto continuate a seguirci.

RIASSUMENDO: L’estate sembra non voler finire quest’anno, ma la prossima settimana forse la saluteremo. Il tempo cambierà gradualmente nell'arco della prima decade di ottobre, con una maggiore instabilità al nord e un calo delle temperature. Le piogge torneranno a bagnare le nostre regioni dopo una lunga assenza, ma non saranno ancora abbondanti e diffuse. L’autunno si presenterà con moderazione, ma sarà comunque un segnale di un cambio di stagione che si farà sempre più evidente. Continuate a seguirci per restare aggiornati sulle previsioni meteo.

