Tutta la PIOGGIA fino a venerdì, quanto maltempo!

Le condizioni meteorologiche non mostrano segni di miglioramento e, anzi, peggioreranno ulteriormente durante la prossima settimana.

Tra mercoledì e venerdì si verificherà un'intensa perturbazione atlantica, caratterizzata da fronti distinti che di solito sono più comuni in autunno anziché a metà giugno. Quindi, almeno fino a venerdì, dovremo necessariamente discutere e analizzare situazioni di instabilità e tempo inclemente. In verità già ora troviamo diverse note instabilità soprattutto al Nordovest e a sprazzi sulle regioni tirreniche: si tratta del fronte caldo della perturbazione.

Nelle prossime 48-60 ore ci allontaneremo dalla solita instabilità pomeridiana che ha interessato l'Italia negli ultimi giorni, principalmente nelle regioni interne. Mercoledì il maltempo colpirà in modo significativo tutto il centro e gran parte del sud del Paese: ci aspettiamo l'arrivo di un fronte temporalesco, inizialmente sulla Sardegna e successivamente sull'ovest della Sicilia, Lazio, bassa Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania e la parte settentrionale della Puglia. In queste regioni si verificheranno accumuli di pioggia localmente consistenti, addirittura superiori ai 50-60 mm. Ma nel totale delle precipitazioni attese fino a venerdì ecco che spuntano accumuli di pioggia certamente consistenti per il mese di Giugno. Su Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio, Campania, Sardegna potremo registrare accumuli localmente superiori ai 90 mm.

Anche il modello europeo ECMWF mostra piogge diffuse su gran parte d'Italia, con maggior coinvolgimento del centro e del sud. Maggior variabilità per il Nordest. Accumuli totali (fino a venerdì) localmente superiori ai 60-70 mm su Abruzzo, Molise, Campania, Lazio, Sicilia, Calabria, Puglia.

Decisamente più pesante l'aggiornamento del canadese GEM, che ci mostra accumuli totali superiori ai 100-120 mm sul medio Adriatico. Gran parte di questa pioggia potrebbe scendere tra mercoledì pomeriggio e giovedì sera.

Insomma ci sono incertezze sugli accumuli effettivi di pioggia, ma quel che è certo è il ritorno del maltempo sullo Stivale. Centro e sud saranno i principali obiettivi delle piogge almeno fino a venerdì. Instabilità anche al Nordovest, mentre avremo più variabilità al Nordest.