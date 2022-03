Tra giovedì e venerdì nuovi episodi di MALTEMPO sull'Italia, vediamo dove

Ecco la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra giovedi 3 e venerdi 4 marzo:

L'Italia sarà avvolta da una blanda depressione, di conseguenza il tempo non sarà buono sulla nostra Penisola.

Quali regioni verranno maggiormente coinvolte? A tal proposito vi mostriamo la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 3 marzo:

Rovesci in arrivo tra la Corsica e la Sardegna, così come sul basso Tirreno. Qualche piovasco di poco conto anche al nord-est, sulla Liguria e l'alta Toscana, per il resto tempo asciutto. Clima abbastanza freddo per il periodo, specie al centro e al nord.

La terza mappa mostra invece la situazione prevista in Italia nella giornata di venerdi 4 marzo:

I rovesci più intensi impegneranno la Sardegna orientale, le coste marchigiane e la Puglia. Sul resto d'Italia piovaschi sparsi alternati a lunghe pause asciutte. Qualche nevicata sulle Alpi occidentali oltre i 600 metri e sul centro-nord Appennino sopra 700-800 metri. Piuttosto freddo ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

