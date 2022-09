Tra giovedì e venerdì il MALTEMPO aggredirà di nuovo l'Italia!

La fase di variabilità che intercorrerà tra martedi e mercoledi in Italia avrà breve durata. Già nella giornata di giovedi 29 settembre una nuova perturbazione interesserà il nostro Paese. Il medesimo sistema frontale formerà poi una circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale, come mostra la mappa sinottica attesa per venerdi 30 settembre:

Una blanda depressione con centro tra il Mar Ligure e la Costa Azzurra darà luogo a maltempo soprattutto sui settori di ponente ed anche al nord.

Facciamo però parlare le mappe precipitative. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di giovedi 29 settembre:

Piogge e rovesci agiranno su gran parte del nord e sul Tirreno fino alla Calabria. Rovesci anche sull'ovest della Sardegna e della Corsica, oltre alla Sicilia settentrionale. Un po' in ombra pluviometrica il versante adriatico fino al settore ionico ed alle estreme regioni meridionali, dove le piogge saranno più scarse.

La seconda mappa precipitativa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di venerdi 30 settembre:

Rovesci e piogge su gran parte d'Italia con rischio di temporali tra il basso Lazio e la Campania. Fenomeni meno probabili sul medio-basso Adriatico e sul restante meridione.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tra-martedi-e-mercoledi-maltempo-in-attenuazione-ma-saranno-ancora-possibili-temporali/95007/