Torneranno i TEMPORALI nel fine settimana su alcune regioni?

Rovesci e temporali stanno pian piano abbandonando l'Italia a favore di un repentino rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre. Sarà proprio l'anticiclone a dominare la scena italiana per gran parte della settimana, favorendo anche un repentino aumento delle temperature (già accennato in questo articolo).

Vivremo giorni a tratti caldi, tipicamente estivi, tra mercoledì e venerdì: le temperature saliranno fin verso i 28-29°C nelle aree interne della pianura Padana e del centro Italia, mentre avremo clima appena più mite sulle regioni meridionali.

Qualche nota instabile la ritroveremo principalmente in montagna nelle ore pomeridiane.

Ma quanto resisterà l'alta pressione? Secondo le ultimissime emissioni dei modelli matematici aumentano le possibilità di un graduale cedimento della cupola anticiclonica sulle regioni del nord, mentre si rinforzerà al sud.

L'intrusione di aria più fresca alle alte quote potrebbe favorire lo sviluppo di rovesci e temporali sparsi non solo sulle Alpi ma anche in pianura Padana dove, nel frattempo, avremo già accumulato un discreto "cuscinetto" di aria umida e piuttosto calda per il periodo.

Sia sabato che domenica l'instabilità potrebbe minacciare Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino alto Adige, Veneto, Emilia e Friuli. Il rischio riguarda la formazione di rovesci e temporali pomeridiani e serali, localmente di forte entità e caratterizzati da isolate grandinate.