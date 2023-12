Torna il maltempo tra 13 e 15 dicembre, le ultimissime

La nuova ondata di maltempo prevista per metà dicembre sta diventando sempre più probabile, dato che attualmente tutti i centri di calcolo concordano sul suo arrivo nel Mediterraneo. Questa nuova perturbazione di origine nordatlantica giungerà dopo un breve periodo di tranquillità e stabilità tra 11 e 12 dicembre, grazie al ritorno dell'alta pressione che sembra destinata a diventare protagonista sulla scena mediterranea nella seconda metà del mese.

L'alta pressione si farà da parte temporaneamente tra il 13 e il 15 dicembre, lasciando spazio a una perturbazione proveniente dalla Gran Bretagna. Questa perturbazione scivolerà verso sud-est fino a raggiungere il Mediterraneo, dove si intensificherà trasformandosi in un vortice piuttosto insidioso.

Il maltempo colpirà principalmente le regioni centrali e meridionali, ma sembra che qualche ora di pioggia possa interessare anche il nord-est. Tuttavia, questo tipo di correnti non è ideale per portare pioggia nel nord-ovest, di conseguenza, non ci si aspetta precipitazioni significative nelle regioni nord-occidentali, né nevicate.

Entrando più nel dettaglio, mercoledì 13 dicembre potrebbero verificarsi piogge e rovesci nel nord-est. Poi, tra giovedì e venerdì, il maltempo si sposterà sulle regioni centrali e meridionali, portando accumuli di pioggia leggermente più consistenti. Nel frattempo, arriverà anche aria più fredda dai Balcani verso la nostra penisola, favorendo un marcato calo delle temperature in tutto lo stivale entro venerdì 15 dicembre.

Dopo questa ondata di maltempo, tornerà l'alta pressione, questa volta con geopotenziali molto elevati su tutta l'Italia e l'Europa centrale, provocando un notevole aumento delle temperature, soprattutto in quota, mentre più in basso prevarranno nubi basse e nebbie.