Tempo PERTURBATO con calo termico, arriva anche la NEVE a bassa quota al nord

il breve intermezzo di alta pressione che ci ha interessati tra venerdì e sabato cede rapidamente il posto ad una nuova situazione di instabilità che vedrà protagoniste le masse d'aria più fredde in arrivo dal nord Europa. A risentire di questo cambio di circolazione saranno per prime proprio le regioni oltralpe, dove si prepara un inizio di settimana con temperature in picchiata e l'arrivo delle prime nevicate fino a bassissima quota. Previsti fiocchi anche fino in pianura sulla Scandinavia. Nell'ambito dei paesi affacciati al bacino del Mediterraneo, assume particolare importanza lo sviluppo di un minimo di bassa pressione previsto dai modelli nei pressi delle isole Baleari tra mercoledì 24 sera e giovedì 25. Analisi al suolo del modello americano riferita a mercoledì 24 sera:

In questa sede l'arrivo di aria umida veicolata da venti di Scirocco, potrà sovrascorrere sopra uno strato d'aria un po' più fredda presente sulla Pianura Padana, portando qualche nevicata fino a bassissima quota sull'angolo nord-occidentale, specie nel cuneese . Analisi delle temperature previste dal modello Lamma alla quota di circa 1500 metri giovedì 25 mattina:

MEDIO E LUNGO TERMINE, PROTAGONISTA DEL TEMPO D'EUROPA RESTA L'ARIA FREDDA ARTICA E POLARE MARITTIMA.



Volgendo il nostro sguardo alla parte conclusiva del mese, l'Europa piomberà nella prima ondata di MALTEMPO dalle caratteristiche invernali. Piogge e nevicate si faranno vedere sia sull'Europa centrale che settentrionale, parzialmente protetta dall'alta pressione troveremo soltanto la penisola Iberica. Media ENSEMBLE del modello americano riferita a sabato 27, l'Europa abbracciata da un'ampia saccatura con bassi geopotenziali:



Parte di quest'aria fredda potrà facilmente conquistare anche l'Italia, specie le regioni settentrionali. La media ENSEMBLE del modello americano riferita a lunedì 29, mette in luce isoterme negative alla quota di circa 1500 metri, sfiorare le regioni del nord:

CONCLUSIONI



Si preannuncia per l'Europa un periodo di forte instabilità che si prolungherà fino alla fine di novembre. Le condizioni meteo sull'Italia saranno spesso perturbate, con piogge frequenti. Un certo calo della temperatura si farà sentire soprattutto al nord dalla seconda metà della settimana. Su questi settori è atteso l'arrivo delle prime nevicate a bassa quota tra mercoledì e giovedì.



Il trend di instabilità proseguirà poi fino alla fine di novembre con passaggio di nuove perturbazioni in un contesto sempre piuttosto freddo al nord. Più mite al centro e al sud. Maggiori chances di precipitazioni sui versanti tirrenici e l'arco alpino.