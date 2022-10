Sicilia nella morsa del maltempo: nubifragio e pesanti allagamenti anche a Sciacca (Agrigento)

E' la Sicilia la regione al momento più colpita dall'ondata di maltempo che si sta abbattendo al centro-sud in queste ore ad opera di un esteso vortice ciclonico.

Dopo il trapanese, disagi e criticità si registrano nell'agrigentino, dove è transitata in mattinata una intensa squall-line (linea temporalesca) che ha scaricato ingenti quantitativi di pioggia in pochissimo tempo.

Situazione critica in particolar modo a Sciacca, dove si segnalano oltre 100 millimetri di pioggia e vi sono estesi allagamenti, con acqua e fango che hanno invaso strade, scantinati e piani terra di abitazioni. Il nubifragio ha fatto esondare il torrente San Marco. Il corso d`acqua attraversa la contrada Foggia, località balneare densamente abitata anche nel periodo invernale. Personale della protezione civile del Comune sta effettuando sopralluoghi per verificare eventuali situazioni di pericoli per l`incolumità pubblica.