Sabato un FRONTE FREDDO introdurrà l'AUTUNNO sull'Italia

Ecco la traccia del fronte freddo che nelle ore centrali di sabato 17 settembre si adagerà tra le regioni settentrionali e quelle centrali:

Notate l'alta pressione distesa per meridiani sulle Isole Britanniche. Questa butterà giù aria fredda in direzione dell'Europa centrale e dell'Italia che determinerà un brusco calo termico accompagnato in molti casi anche da precipitazioni.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 17 settembre:

Forti temporali saranno possibili al nord-est, anche accompagnati da grandine e colpi di vento. Il nord-ovest verrà interessato meno, ma avrà anch'esso un po' di instabilità prima dell'ingresso del Favonio.

Temporali poi in marcia verso il centro e il meridione ad eccezione forse della Sicilia e le zone estreme, il tutto sotto l'impeto di venti intensi di matrice settentrionale.

Domenica 18 settembre la fase dei contrasti sarà passata ed avremo un marcato calo termico su tutta l'Italia. Queste potrebbero essere le temperature che si potrebbero avere in Italia domenica mattina:

Valori ad una cifra sulle pianure del nord, tranne i casi dove soffierà il Favonio. Freddo anche nelle aree interne del centro e del meridione, oltre alle aree interne della Sardegna. Insomma, il risveglio domenicale sarà decisamente autunnale da nord a sud.

