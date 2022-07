Prossima settimana con CALDO INTENSO, dove saranno superati i 40°C?

Sempre più conferme arrivano dai principali modelli matematici riguardo la forte ondata di caldo della prossima settimana, nel periodo tra 20 e 22 luglio.

Le correnti sub-tropicali si intensificheranno nettamente sul Mediterraneo centrale dopo aver duramente colpito la Spagna in questi giorni: la causa principale di questo spostamento del caldo intenso verso est risiede nella risalita di una depressione atlantica verso l'Europa centro-settentrionale.

Questa depressione spingerà verso l'Italia la parte più bollente e stabile dell'anticiclone, favorendo marcati moti di subsidenza su buona parte della penisola.

Con la subsidenza, determinata dall'elevata pressione fino ad altissima quota, l'aria tenderà a riscaldarsi rapidamente alle basse quote. Al tempo stesso farà caldo anche in montagna, tanto che lo zero termico schizzerà fin sopra i 4500 metri (evento raro anche in piena estate).

Le temperature saliranno rapidamente a partire da mercoledì 20 su tutta la penisola, ma in maniera particolare in pianura Padana e nelle zone interne del centro. Il rischio più concreto riguarda l'arrivo di temperature superiori ai 40°C nelle suddette aree.

Eloquenti le temperature previste dal modello matematico GFS:

La previsione ha elevate possibilità di realizzazione, per i motivi descritti in questo articolo.