PIOGGIA: chi ne vedrà di più sino alla fine del mese? (Modelli a confronto)

Saccature sempre più incisive, sempre più ficcanti e sbilanciate verso sud. La stagione avanza e se questo trend perturbato dovesse continuare, c'è da pensare che l'episodio di venerdì 20 ottobre non resti isolato, ma anzi sia seguito da almeno altri due significativi affondi di saccature assai più penetranti, in grado di determinare fenomeni molto abbondanti al nord e sul Tirreno.

I modelli matematici concordano complessivamente sulla portata dei peggioramenti attesi tra il 24-25, 26-27 ottobre , mentre la mappa qui sopra si riferisce ad un ulteriore fase perturbata che il modello americano inquadrerebbe intorno al 29 ottobre.

Una congiuntura barica del genere porterebbe fenomeni per tutti, assicurerebbe un buon contributo per fiumi, torrenti, falde e anche per i ghiacciai, visto che oltre i 2000m queste precipitazioni facilmente assumerebbero carattere nevoso.

Chi offre di più allora entro il 29 ottobre? Il modello americano è il più generoso in termini di accumuli, come vediamo qui sotto, con picchi dai 180 a 360mm, davvero niente male, anzi situazione delicata per alcune zone come lo Spezzino, la Lunigiana, la Garfagnana, il Lago Maggiore, l'alto Friuli, ma anche il Lazio interno e il Cilento, persino 111mm sono attesi nell'Oristanese in Sardegna:

Ed ecco il modello ICON che invece prevede precipitazioni meno abbondanti, anche se nient'affatto trascurabili ed è peraltro giustificato dal fatto che la sua sommatoria si ferma al 26 ottobre, dunque non contempla l'eventuale guasto previsto dal modello americano per il 29:

E infine ecco il modello europeo, anche lui molto generoso, seppure con fenomeni dipendenti da saccature meno incisive, ma comunque DECISAMENTE efficaci nel dispensare precipitazioni, specie su Liguria centro-orientale, alta Lombardia, Sottoceneri in Canton Ticino, Trentino, Lazio, Campania, Sardegna, Venezia Giulia.