Pesanti TEMPORALI in arrivo martedì: rischio grandine di GROSSE dimensioni e colpi di vento

Siamo alle porte di un improvviso break estivo che andrà ad interrompere, momentaneamente, la lunga ondata di caldo in atto su diverse nostre regioni. Solo il nord e qualche località del centro Italia faranno i conti con acquazzoni e temporali nel corso della giornata di martedì, mentre sul resto d'Italia l'anticiclone continuerà ad essere protagonista indiscusso (leggi qui maggiori informazioni).

Il responsabile di questo improvviso peggioramento del tempo sarà un cavo d'onda, ovvero una piccola insenatura colma di aria instabile collegata ad una circolazione depresssionaria ben più ampia, che dalla Francia si dirigerà verso est scorrendo su tutto il nord Italia.

L'aria instabile proveniente da ovest scorrerà su aria nettamente diversa, molto più calda e umida presente nei bassi strati: il contrasto sarà determinante per la formazione di estesi temporali e fenomeni localmente davvero violenti come grandine, nubifragi e venti di downburst.

Il CAPE, che indica l'energia disponibile per la formazione dei temporali, è previsto su valori davvero significativi nella giornata di martedì. Parliamo di valori tra i 2000 e 2500 J/Kg su buona parte della pianura Padana e a ridosso delle montagne. Tali valori di CAPE ci indicano la possibilità elevatissima di temporali molto forti, in grado di generarsi in pochi minuti fino a quote elevate, dando vita anche ad imponenti supercelle.

A sollecitare la presenza di fenomeni estremi ci sarà anche il windshear, ovvero la variazione di intensità e di direzione del vento all'aumentare della quota. Il windshear sarà molto pronunciato lungo quasi tutta la colonna d'aria, indice importante per la formazione di temporali violenti ed anche supercelle.

Il rischio più alto di supercelle riguarderà Piemonte, Lombardia ed Emilia centro-occidentale durante il pomeriggio: le supercelle potranno dal luogo a piogge eccezionali (con accumuli superiori ai 60-70 mm in breve tempo), grandine di grosse dimensioni (anche oltre 5 cm) e violente raffiche di vento di downburst.

Qualche isolato acquazzone e forte temporale potrebbe manifestarsi sin dalla mattina sul nordovest.

Violenti temporali potrebbero interessare anche la Liguria tra la mattina e il pomeriggio, specie le aree interne a ridosso dei monti: anche in questo caso potrebbero realizzarsi grandinate importanti e fortissime raffiche di vento.

Entro sera i fenomeni si estenderanno al nordest, sebbene i fenomeni più intensi interesseranno principalmente il nordovest. Qualche isolato temporale intenso coinvolgerà anche la Toscana e le Marche durante il pomeriggio.

Trattandosi di temporali è lecito attendersi accumuli di pioggia molto abbondanti su alcune località ed altri esattamente al contrario, ovvero scarsi o addirittura inesistenti. Il rischio di allagamenti sarà elevato nelle aree a rischio fenomeni estremi (circoscritte in rosso nella cartina in alto).