PASQUA e PASQUETTA brusco CALO TERMICO: quali regioni si potranno BAGNARE?

Dopo una settimana condizionata dalle calde correnti africane, il fine settimana di Pasqua proporrà un cambiamento delle condizioni del tempo sull'Italia. La prima mappa è la sinottica attesa in Italia nelle ore centrali di Pasqua:

Su gran parte d'Italia avremo un brusco ritorno a condizioni abbastanza fredde, segnatamente al centro e al meridione. Oltre ad un generale calo delle temperature, il tempo sarà anche instabile al sud, come mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata festiva:

Rovesci e temporali impegneranno la Siciia centro-orientale e il sud della Calabria. Piovaschi sparsi saranno possibili sul restante meridione fino all'Abruzzo, con qualche fiocco di neve in Appennino sopra i 900-1000 metri. Sul resto d'Italia il tempo sarà buono se si eccettuano piovaschi sul Piemonte occidentale al mattino, in via di attenuazione.

Un ventaglio di correnti più fredde da nord-est spirerà su tutta l'Italia, in modo particolare al centro e al sud dove in Appennino avremo condizioni quasi invernali.

La seconda mappa mostra invece la situazione attesa in Italia per la giornata di PASQUETTA:

Le correnti fredde tenderanno ad abbandonare l'Italia, risultando però ancora attive sul medio Adriatico e al meridione. Qui sarà possibile ancora qualche piovasco o fiocco di neve sopra i 1000 metri. Qualche piovasco sarà possibile anche sul nord-est, per il resto tempo stabile e con temperature gradevoli di giorno.

