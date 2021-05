Meteo Protezione Civile domani 14 Maggio: diffuso maltempo con piogge e temporali

La giornata di domani vedrà un nuovo deciso peggioramento atmosferico per opera di una perturbazione atlantica, con piogge e temporali che interesseranno dapprima il centro-nord, per poi estendersi verso la serata (e nottata) anche al Sud Italia.

Vediamo il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Venerdì 14 Maggio 2021

Precipitazioni:

- sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Toscana settentrionale, in estensione dal pomeriggio su Toscana meridionale, Lazio settentrionale e meridionale e Campania settentrionale, con quantitativi cumulati localmente moderati;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima sulle regioni del Nord, in estensione pomeridiana al resto dell'Italia, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione sulla Sardegna e nei valori massimi al Nord-Ovest.

Venti: localmente forti sud-occidentali su coste della Toscana e Appennino settentrionale; forti nord-occidentali sulla Sardegna, con rinforzi in serata sulle aree settentrionali.

Mari: localmente molto mossi il Tirreno ed il Mar Ligure; dal pomeriggio molto mossi il Tirreno meridionale settore ovest, il Mare e il Canale di Sardegna, tendenti ad agitati dalla serata.