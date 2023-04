METEO: modello europeo clamoroso, altra ondata di maltempo tra una settimana!

L'Italia si prepara ad affrontare una nuova perturbazione, che porterà pioggia su molte regioni da nord a sud. In verità già piove su diverse località dal Nordovest all'estremo sud, ma si tratta solo delle prime fasi del peggioramento.

L'aria fresca nord-atlantica svilupperà una depressione nel mar TIrreno che agirà sull'Italia almeno fino al 3 Maggio, così da dispensare piogge diffuse e locali forti temporali. Nordovest, centro e sud saranno i settori più colpiti dalle piogge.

Successivamente si aprirà una breve fase più stabile e leggermente più calda, ma a quanto pare potrebbe trattarsi solo di una breve comparsa dell'anticiclone! Il modello europeo ECMWF propone un nuovo affondo perturbato verso il Mediterraneo già dal prossimo week-end, dopo qualche giorno di apparente tregua.

L'avvento di questa nuova perturbazione atlantica riporterebbe piogge e temporali già da sabato 6 su alcune regioni del nord, poi il maltempo entrerebbe nel vivo tra domenica 7 e lunedì 8 Maggio. Ed ecco di seguito le precipitazioni previste per la prossima domenica dal modello europeo ECMWF. Il nord rivedrebbe altre piogge e temporali a pochi giorni di distanza dal maltempo del ponte del 1° Maggio.

Lunedì 8 Maggio la perturbazione attraverserebbe tutta Italia, con piogge diffuse e locali rovesci più intensi. Si tratta solo di tendenze al momento, ma assolutamente non infondate! Un'evoluzione di questo tipo rispecchierebbe a pieno il nuovo schema barico osservabile da oltre un mese, il quale è caratterizzato da brevi fasi stabili e frequenti passaggi perturbati. Per il momento Maggio pare proprio proseguire su questa scia, mentre gli anticicloni (quelli opprimenti) e i caldi estivi non sono contemplati.