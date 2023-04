Maltempo bruscamente interrotto dall'anticiclone e i primi caldi di MAGGIO?

Sarà un avvio di Maggio molto dinamico, in linea con quanto accaduto nel mese di Aprile. Una nuova perturbazione sta penetrando in questi minuti nel Mediterraneo e sarà proprio questa la responsabile di un deciso peggioramento per diversi giorni consecutivi, almeno fino al 3 Maggio!

Tuttavia, dopo questa fase perturbata e piovosa, sembra che possa comparire un breve periodo più stabile e mite su gran parte del territorio italiano, ma solo per qualche giorno. Tra il 4 e il 6 Maggio, l'anticiclone ritornerà a stabilizzarsi sul Mediterraneo centrale e ad inviare gradevoli correnti sub-tropicali che faranno salire le temperature in tutta Italia, in maniera particolare sulle isole maggiori.

Ma dagli ultimi aggiornamenti pare proprio che l'aria mite possa raggiungere senza grandi difficoltà anche la pianura Padana tra il 5 e il 6 Maggio, riuscendo a portare la colonnina di mercurio oltre le medie del periodo. Ma come detto, sarà solo una toccata e fuga dell'anticiclone e della mitezza! Le correnti atlantiche potrebbero prendere il sopravvento per l'ennesima volta, favorendo un ritorno di piogge e temporali a più riprese sul finire della prima decade di Maggio, come vedremo nel prossimo editoriale.

Ma ora concentriamoci su questo ipotetico ritorno della mitezza e della stabilità. Ebbene Giovedì 4 Maggio il Sole potrebbe ritornare su gran parte della penisola, eccetto gli ultimi fenomeni possibili al sud Italia legati alla perturbazione di inizio Maggio.

Tra venerdì 5 e la mattina di sabato 6 Maggio dovremmo raggiungere la massima stabilità, a cui sarà legato un aumento delle temperature.

Giovedì le temperature saliranno di qualche grado, specie al nord e in Sardegna, ma senza eccessi:

Venerdì l'aria diverrà più mite su tutta Italia. Si prevedono punte di 25°C in Val Padana e 26°C in Sardegna. Altrove massime attorno ai 20-22°C.

Ecco il presunto apice dell'anticiclone della prossima settimana. Temperature massime fino a 27°C in pianura Padana e 28°C in Sardegna. 25-26°C in Sicilia, altrove valori massimi attorno ai 20-24°C.