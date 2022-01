Meteo: l'alta pressione non molla, peggiora da VENERDI'?

Il risveglio odierno è ufficialmente il più freddo dall'inizio dell'inverno, a causa del ritorno dei cieli sereni e dell'attenuazione del vento, situazioni che hanno favorito un forte irraggiamento notturno mentre sussisteva ancora aria gelida proveniente dai Balcani. Il risultato è stato un forte calo termico notturno, soprattutto al centro e al sud dove si registrano minime sotto lo zero quasi ovunque nei settori interni.L'aria gelida, tuttavia, è al capolinea per un po' di giorni: l'alta pressione sta inglobando nuovamente tutta la penisola e ci regalerà tre giorni di totale stabilità da nord a sud. Le nebbie continueranno ad avvolgere la pianura Padana ancora a lungo, aggravando ulteriormente la siccità presente.

Un nuovo peggioramento potrebbe farsi largo da venerdì, una nuova incursione fredda artica attraverserà centro e sud Italia, dove svilupperà una rapida depressione carica di nubi e piogge.

Il maltempo tornerà al centro (perlopiù su Marche, Abruzzo, Molise e Lazio) nel corso di venerdì e le prime ore di sabato, dopodiché toccherà al sud tra sabato e le prime ore di domenica. Ci saranno piogge sparse, locali rovesci e qualche temporale, mentre la neve imbiancherà l'Appennino fino a quote di bassa montagna.



Il nord resterà ai margini del maltempo a causa della persistenza dell'alta pressione e molto probabilmente il tempo continuerà a mantenersi stabile fino ai primi giorni di febbraio.