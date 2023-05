Meteo 7 giorni: Italia assediata dalle perturbazioni

Siamo da poco entrati in quella che potrebbe rivelarsi la più lunga ondata di maltempo dell'ultimo anno, anche se a dirla tutta non sia così difficile superare in intensità e durata le poche perturbazioni arrivate tra Autunno e Inverno. Nei prossimi sette giorni l'Italia sarà bersaglio di varie perturbazioni tutte ravvicinate e tutte destinate ad alimentare una grande area depressionaria bloccata nel Mediterraneo.

Questa depressione dispenserà piogge, rovesci e temporali a più riprese su buona parte d'Italia, ma appare sempre più evidente come centro e nord saranno i settori più colpiti dalle forti piogge sin da subito. Già oggi piove diffusamente e con notevole intensità sul Nordest, ma siamo appena agli esordi della fase perturbata! Tra il week-end e l'inizio della prossima settimana il maltempo si intensificherà ulteriormente, come già visto in questo articolo.

Nordest e regioni centrali saranno i settori più colpiti, dove si prevedono anche oltre 150 mm di pioggia totali nei prossimi sette giorni. Piogge meno frequenti e forti per il Nordovest e per il sud, ma certamente non ci troveremo in condizioni di stabilità persistente.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 11 Maggio: maltempo diffuso al nord e al centro. Piogge più persistenti su Emilia Romagna, Veneto, Trentino, Friuli. Temporali sparsi al Nordovest. Più stabile al sud con clima mite. Temperature in calo al nord, in aumento al sud.

Venerdì 12 Maggio: insiste il maltempo al nord, con il Nordest al centro delle piogge più importanti. Instabilità sparsa al centro, qualche fenomeno isolato in Sicilia. Più stabile sul resto del sud.

Sabato 13 Maggio: nuova depressione in formazione sul Tirreno, maltempo diffuso in arrivo specie dalla seconda parte della giornata.

Domenica 14 Maggio: depressione bloccata sul Tirreno, ancora maltempo diffuso e rischio nubifragi sul nord Italia e regioni centrali! Variabile al sud con venti di scirocco.

Lunedì 15 Maggio: il maltempo non molla la presa. Nuova avvezione fresca in quota sul Mediterraneo e depressione stazionaria sull'Italia. Tanto maltempo in vista!

Martedì 16 Maggio: Italia assediata dall'instabilità, temperature in lieve calo.

Mercoledì 17 Maggio: nessuna tregua! altro fronte ricco di piogge verso centro e nord Italia, maggior variabilità al sud!

