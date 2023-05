Tutta la PIOGGIA prevista in sette giorni, mappe eccezionali per alcune regioni!

Oggi è cominciata una lunga fase perturbata che ci farà compagnia per almeno altri sette giorni, questa volta in maniera quasi ininterrotta! Non si prevedono brevi riprese dell'anticiclone come accaduto nelle scorse settimane, bensì faremo i conti con perturbazioni reiterate che andranno ad alimentare una depressione stazionaria presente nel Mediterraneo. Una vera e propria "lacuna barica" che ci farà compagnia per gran parte della seconda decade di Maggio, descrivendo una notevole anomalia per la stagione.

L'anomalia non riguarderà il profilo termico: quello non subirà grandi scossoni. Sarà paradossalmente la pioggia la vera anomalia di questo periodo perturbato. Esatto, proprio la pioggia che fino a pochi giorni richiedevamo con grande urgenza su molte regioni, ora potrebbe causare disagi e danni. Insomma in breve tempo potremmo passare da un eccesso all'altro.

Ma sono fondate queste preoccupazioni? Purtroppo si, poiché l'Italia sarà l'obiettivo di piogge, acquazzoni e temporali a più riprese, talvolta anche persistenti e in grado di dispensare accumuli piovosi davvero consistenti. Tra gli obiettivi principali di questa lunga ondata di maltempo sono presenti il Nordest e le regioni centrali, mentre su Nordovest e sud Italia dovrebbe scendere meno pioggia (non poca, sia chiaro).

Agli accumuli di pioggia odierni, già superiori ai 20-40 mm su tante località del nord, andranno ad aggiungersi altre piogge consistenti nei prossimi giorni. I due passaggi principali, quelli più ricchi di pioggia, sono attesi tra il week-end e l'inizio della prossima settimana. Eloquenti le piogge totali previste fino al 17 Maggio dal modello americano GFS. Punte superiori ai 175-200 mm le troviamo su Friuli e Veneto, ma anche sul resto del nord e del centro non si scherza.

Un po' più pacato l'europeo ECMWF, che comunque mostra scenari di piogge davvero abbondanti per il Triveneto. Altrove accumuli tra i 30 e 70 mm totali fino al 17 Maggio.

Decisamente più clamoroso il canadese GEM, che piazza fino a 500 mm di pioggia sul Triveneto, una situazione che qualora dovesse diventare realtà sarebbe responsabile di gravi disagi. Per il momento questo scenario è più isolato, mentre i due precedenti osservati hanno maggior possibilità di realizzazione.