Meteo 15 giorni: NON se ne esce: ancora PIOGGE e TEMPORALI ad oltranza!

Possiamo tranquillamente affermare che la stabilità nel mese di maggio quest'anno abbia abdicato in favore di un tempo instabile e fresco. In realtà non c'è nulla di strano che a maggio piova e non faccia caldo, ma l'abitudine a vivere mesi di maggio estivi si è ormai radicata in noi ed ogni volta che l'alta pressione africana non si presenta sull'Italia, si grida al freddo tardivo e all'anomalia climatica.

In questa sede confermiamo la staticità della situazione attuale anche a lungo termine. Le alte pressioni saranno lontane dalla scena italiana...scena che verrà rubata a più riprese da depressioni foriere di instabilità e temperature assolutamente non calde.

La media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per giovedi 18 maggio mostra poche variazioni in merito alla disposizione dei principali centri barici a livello europeo ed atlantico:

L'alta pressione delle Azzorre seguiterà a puntare a nord verso la Scandinavia, con un ponte che passerà attraverso le Isole Britanniche. Da noi resterà attiva una vasta depressione con tempo instabile ed assolutamente non caldo.

La mappa delle probabilità di pioggia a scala europea valida per il medesimo giorno, giovedi 18 maggio, ci fa capire ancora meglio la situazione. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco il ponte anticiclonico che si estenderà dal vicino Atlantico alla Scandinavia. Qui avremo la stabilità e le temperature superiori alla norma. Sull'Europa centrale e l'Italia vigerà invece un tempo completamente diverso con molta instabilità e temperature che, sotto le precipitazioni, potrebbero essere addirittura fresche.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a lunedi 22 maggio, la situazione sinottica non sembra cambiare molto nella sostanza:

Fin tanto che l'alta pressione delle Azzorre continuerà a puntare verso latitudini settentrionali (freccia rossa), la stabilità in Italia sarà praticamente impossibile.

Infatti, la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata suddetta (lunedi 22 maggio), mostra quando segue:

Probabilità di pioggia molto elevata al nord e nelle aree interne del centro; elevata sul restante centro e media dove vedete il colore verde sulla mappa. Insomma, stabilità ancora lontana anche a lungo termine!

