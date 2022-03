MALTEMPO: L'URLO del RODANO si farà sentire venerdì 1 aprile!

La Valle del Rodano prende il suo nome dall'omonimo fiume che nasce dalle Alpi Svizzere, entra nel territorio Francese e sfocia nel mare Mediterraneo nei pressi della città di Marsiglia. Si tratta di un vero e proprio incavo naturale dove l'aria fredda proveniente dalle alte latitudini può scorrere velocemente verso sud senza l'interferenza dei rilievi.

Sfociando all'altezza di Marsiglia con il Mistral, la suddetta aria fredda destabilizza il tempo del Mediterraneo, scalzando il calore intrinseco del Mare Nostrum con la produzione di nubi a sviluppo verticale e associati rovesci e temporali.

L'eccessiva invadenza dell'alta pressione sull'Europa occidentale in questi ultimi anni ha fatto diminuire la frequenza di queste situazioni, che però ogni tanto tornano a ripetersi.

Ciò che capiterà venerdi 1 aprile sarà un "Rodano" da manuale. Ecco la mappa dei geopotenziali previsti per le ore centrali della giornata in parola:

Un nucleo di vorticità molto freddo alle quote superiori (fino a -34° a 5000 metri) percorrerà la Valle del Rodano per gettarsi a capofitto nelle acque più calde del Mediterraneo occidentale.

Lo scalzamento del calore presente sul mare imporrà un moto rotatorio alle masse d'aria con il perno al suolo che si localizzerà sul Mar Ligure. La mappa prevista per le ore 13 di venerdi 1 aprile è molto esplicativa:

La struttura in questione viene definita BAROCLINA, ovvero con il minimo in quota più spostato ad ovest rispetto alla corrispondente depressione al suolo. Tutto ciò da origine a condizioni di ELEVATA INSTABILITA' con rovesci o temporali anche accompagnati da grandine o neve in montagna al nord e lungo il Tirreno (indicativamente fino alla Campania).

Questa situazione non porta quasi mai piogge insistenti ed accompagnate da grossi accumuli. A seguire si avrà un calo delle temperature su tutto il centro-nord dove si paleserà un vero e proprio colpo di coda invernale.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/conferme-mercoledi-30-marzo-torna-la-pioggia-al-nord-e-sul-tirreno-/93449/