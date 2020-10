La tendenza della prossima settimana: fresche correnti atlantiche e variabilità, poi...

Cosa bolle in pentola per la prossima settimana in Italia? Il tempo sarà complessivamente variabile con passaggi nuvolosi che, specie al nord e sul Tirreno, potrebbero originare alcuni rovesci.

L'unico passaggio frontale organizzato potrebbe impegnare l'Italia nella giornata di lunedi 5 ottobre, scacciando gli ultimi sentori di caldo dall'Italia meridionale.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Europa nelle ore centrali di mercoledi 7 ottobre:

Cosa notiamo? Una vasta e profonda depressione che si posizionerà poco a sud dell'Islanda. Sul suo fianco meridionale scorreranno veloci correnti occidentali abbastanza fresche e moderatamente instabili, che interesseranno anche la nostra Penisola, segnatamente il nord e il centro.

In altre parole, la settimana sarà complessivamente variabile nella sua prima parte con rischio di rovesci specie al nord-est e sul Tirreno...senza dimenticare le nevicate che avverranno sulle Alpi sopra i 2000 metri.

Al sud e sulle Isole avremo un tempo migliore, seppure costellato da annuvolamenti locali con basso rischio di fenomeni.

La seconda parte della settimana, indicativamente da giovedi 8 a domenica 11 ottobre, vedrà una maggiore invadenza dell'alta pressione sul Mediterraneo; di conseguenza le condizioni del tempo tenderanno a migliorare. Ecco la mappa sinottica relativa alla giornata di sabato 10 ottobre:

L'azione delle correnti instabili atlantiche verrà marginalizzata all'Europa centro-settentrionale. Sull'italia si stabilirà una blanda zona di alta pressione con condizioni di tempo discreto e mite specie al centro e al meridione.

