L'Italia tenuta sotto scacco da una depressione sull'ovest Europa, migliora nel weekend

Si chiude la parentesi di tempo soleggiato e caldo che ci ha tenuto compagnia nel fine settimana. Proprio in queste ore si fa spazio verso l'Europa una circolazione di aria instabile e fresca oceanica che viene accompagnata dal transito di una perturbazione. Tra la mattina e il pomeriggio odierno le piogge battenti hanno colpito soprattutto il nord, con accumuli anche elevati sulla fascia alpina e prealpina. Nei prossimi giorni dovremo ancora fare i conti con la presenza di un vortice depressionario collocato con il proprio perno sull'ovest Europa, in grado di condizionare il tempo dell'Italia centrale e settentrionale, dove si prevedono condizioni atmosferiche incerte. Mercoledì e giovedì saranno due giornate di tempo incerto special modo sulle aree interne e montuose, non prevediamo il passaggio di alcuna perturbazione organizzata ma ci aspettiamo lo sviluppo di nuvolosità irregolare durante le ore pomeridiane nelle zone interne e montuose. A rischio di qualche piovasco o breve temporale l'Appennino centrale e settentrionale, nonchè la fascia alpina e prealpina di Veneto e Friuli. Stima delle precipitazioni previste dal modello americano per il pomeriggio di giovedì 13 maggio:

Venerdì 14 maggio la depressione sull'Europa occidentale sarà in grado di organizzare un nuovo corpo nuvoloso con tempo in peggioramento al nord e sulle centrali tirreniche, dove sopraggiungeranno alcuni piovaschi e qualche temporale. In linea generale questa seconda perturbazione risulterà però meno intensa rispetto a quella che ci sta interessando in questi giorni. Le piogge saranno meno abbondanti e più passeggere. Analisi in quota del modello americano riferita alle ore centrali di venerdì 14 maggio: