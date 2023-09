L'ESTATE di fine settembre: 30Â° a portata di mano su alcune regioni, vediamo dove e quando

Sembrava fatta per l'autunno, invece non sarà così. Le elaborazioni avevano previsto questo nuovo scenario anticiclonico con largo anticipo e come al solito, quando si tratta di alta pressione, tutto è stato portato a compimento senza la minima sbavatura.

Come succede ormai da anni, se non da decenni, l'estate "inquinerà" il tempo anche dopo la scadenza astronomica dell'autunno, proponendo scenari stabili e caldi da nord a sud. Non si avranno più le temperature canicolari di luglio e agosto, ma il clima avrà un sapore tutt'altro che autunnale non solo in Italia, ma su gran parte del Vecchio Continente.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste nella notte tra giovedi 28 e venerdi 29 settembre:

Ecco la solita gobba africana che affligge il tempo dell'Europa meridionale ormai in tutti i mesi dell'anno, alternata per fortuna a provvidenziali pause. Anche questa volta il caldo africano sfrutterà la "stampella" della Penisola Iberica per propagarsi verso levante, in direzione dell'Italia.

Le notti ormai più lunghe avranno il merito di disperdere maggiormente il calore, mentre di giorno l'autunno tenderà quasi ovunque ad eclissarsi, con valori attorno a 30° su alcune regioni.

La seconda mappa mostra le temperature al suolo previste alle ore 14 di giovedi 28 settembre - si consiglia sempre di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo:

Autunno solo sul calendario: 31° si prevedono sulla Campania, 30° in Sardegna, 28-29° lungo il Tirreno, in Sicilia e sull'Emilia Romagna.

Queste invece sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di venerdi 29 settembre:

30° su Sardegna, Toscana e Campania. Molte aree alle prese con 28-29° in pieno giorno...insomma, non sarà l'estate di luglio e agosto, ma nemmeno il tanto atteso autunno di fine settembre!

RIASSUMENDO: L’Italia e l’Europa saranno sotto l’influenza di un forte anticiclone africano che porterà temperature sopra la media. Si tratta di un fenomeno ormai frequente negli ultimi anni, che vede l’estate prolungarsi oltre i suoi limiti naturali. Il clima sarà quindi caldo e stabile da nord a sud, con valori vicini o superiori ai 30° su alcune regioni. Non ci sarà spazio per il fresco e le piogge tipici della stagione autunnale, che dovranno aspettare ancora per farsi sentire.

