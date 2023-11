Il risveglio dell'anticiclone: si mette male per il nord?

L'ennesima perturbazione della settimana sta attualmente attraversando la regione del Sud, causando piogge e forti acquazzoni isolati, mentre sul resto d'Italia, in particolare al Nord, si è assistito al ritorno di cieli sereni e condizioni meteorologiche nettamente più stabili.

A partire da questo lunedì, le correnti umide e instabili occidentali incontreranno un vero e proprio muro anticiclonico sull'Europa occidentale, in particolare sulla penisola iberica e nel Mediterraneo centro-occidentale. L'anticiclone nordafricano tornerà a ergersi verso nord, coinvolgendo buona parte d'Italia e favorendo l'avvio di una fase nettamente più stabile, come non si vedeva da oltre tre settimane.

Questa cupola anticiclonica ci accompagnerà per diversi giorni, sicuramente fino a giovedì 16, regalando un aumento delle temperature su tutto il meridione, ma portando anche nubi basse e nebbie tipiche delle fasi anticicloniche autunnali. Queste nebbie potrebbero rivelarsi piuttosto fitte ed estese sulla pianura padana, e le nubi basse potrebbero rendere le condizioni meteorologiche piuttosto uggiose e umide su buona parte del versante tirrenico. Dove invece splenderà il Sole, la colonnina di mercurio potrebbe salire rapidamente, raggiungendo addirittura i 20-22 °C.

Ma quanto durerà questa nuova rimonta dell'alta pressione sull'Italia? Secondo le ultime proiezioni modellistiche, una nuova perturbazione proveniente dal Nord Europa potrebbe interessare le regioni adriatiche del Sud a partire da venerdì 17 novembre, ma anche in questo caso si tratterà di una perturbazione molto fugace e di poco conto, eccetto per un improvviso crollo delle temperature, in particolare al Sud e sul lato Adriatico.

Sul Nord Italia, invece, l'alta pressione persisterà ad eccezione di un momentaneo calo termico nel prossimo weekend, e sembra che si aprirà una fase nettamente più stabile, totalmente opposta alla seconda metà di ottobre e all'inizio di novembre.

Non è una buona notizia, poiché nei prossimi 7-8 giorni potrebbe non cadere nemmeno una goccia di pioggia su tutto il Nord Italia. Lo stesso vale anche per le Alpi e l'Appennino settentrionale, che con alta probabilità non riceveranno nuove nevicate nel corso della settimana in arrivo.

Il pannello del 20 novembre mostra anche il pronto ritorno dell'anticiclone su tutta Italia, Nord compreso, subito dopo la breve ondata di freddo del prossimo weekend.