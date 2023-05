Il MALTEMPO alza di nuovo la voce: MASSIMA ATTENZIONE su alcune regioni

Di seguito, la mappa sinottica attesa in Italia per le ore centrali di martedi 16 maggio:

Ecco la nuova depressione che come una gigantesca trottola verrà catapultata dallo Stretto di Sicilia verso nord. Attorno alle ore centrali della giornata del 16, il perno del maltempo sarà ubicato sul centro Italia. Tutta la nostra Penisola sarà coinvolta, ma in modo particolare l'Emilia Romagna dove si attende una nuova tornata di piogge intense.

Facciamo parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di domani, lunedi 15 maggio:

Al nord e su gran parte del centro si prevede una tregua con qualche rovescio o temporale limitato alle aree interne e al pomeriggio. Al sud invece tempo molto perturbato con piogge intense e temporali sulla Sicilia occidentale, in estensione a tutto il meridione e a parte del centro tra la sera e la successiva notte. Avremo anche un notevole rinforzo del vento con i bacini meridionali in condizioni non ottimali.

Questa invece è la giornata di martedi 16 maggio:

Rovesci e temporali interesseranno quasi tutta l'Italia, ad eccezione della Sardegna, parte del nord-ovest e la Puglia. Massima attenzione nuovamente all'Emilia Romagna che avrà piogge intense e temporali, con rischio di nuovi allagamenti. Venti forti a rotazione ciclonica attorno al minimo posizionato sulle regioni centrali, mari ovunque in cattive condizioni, temperature in calo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

