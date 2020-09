I TEMPORALI di lunedì 7 settembre al NORD

L'alta pressione e il bel tempo ci accompagneranno per tutto il fine settimana. Da lunedi 7 settembre invece la discesa di una perturbazione da nord-ovest imporrà un nuovo cambiamento del tempo soprattutto sulle regioni settentrionali.

Il movimento che avrà questa perturbazione nei giorni seguenti è ancora in fase di studio; di conseguenza preferiamo limitare la nostra disamina alla giornata di lunedi 7 settembre. Ecco il quadro sinottico previsto dal modello americano per le ore centrali della giornata in parola:

Si nota l'ammaccatura nel tessuto anticiclonico in cui sarà annessa la perturbazione sopracitata. Il centro e il meridione per il momento non verranno interessati mentre al nord si attiveranno temporali anche intensi.

Di seguito la sommatoria delle precipitazioni attese al nord nell'arco di tutta la giornata di lunedi 7 settembre:

Rovesci e temporali interesseranno gran parte delle regioni settentrionali ad eccezione dell'Emilia Romagna, il basso Veneto e la Val d'Aosta. Tra la Lombardia otientale e l'alto Veneto sono attesi fenomeni anche intensi.

Qualche piovasco potrebbe sforare nel corso della giornata tra la Corsica e la Toscana, mentre sul resto del centro e soprattutto al sud il tempo seguiterà ad essere stabile senza precipitazioni rilevanti.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località