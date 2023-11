Che TEMPESTA nel fine settimana! Arriverà anche la NEVE a bassa quota su alcune regioni

Tra giovedi e venerdi arriverà probabilmente l'ultimo alito mite dell'anticiclone, in attesa di un cambiamento importante nel fine settimana che porterà finalmente l'inverno sulla nostra Penisola.

Diciamo subito che le regioni maggiormente interessate dai fenomeni e dalle eventuali nevicate saranno le meridionali ed in parte il medio Adriatico. Su tutte le altre regioni non avremo fenomeni precipitativi, ma molto vento ed un calo delle temperature.

La prima mappa è la situazione sinottica prevista in Italia nelle ore centrali di sabato 25 novembre:

Un fronte freddo in discesa da nord formerà una bassa pressione nei pressi dello Ionio. Le isobare strettissime indicano la presenza di venti forti, addirittura di tempesta su diverse regioni del centro e del meridione. Il vento sarà presente anche sul resto d'Italia ed accompagnerà un generale calo delle temperature.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di sabato 25 novembre:

Maltempo dal Molise verso sud con rovesci, grandinate, vento forte ed un generale calo delle temperature. Mari in burrasca specie sul lato adriatico. Quota neve in calo fino a 900-1000 metri, ma fiocchi di neve possibili a quote inferiori in caso di rovesci intensi. Sul resto d'Italia il cielo sarà nel complesso sereno a parte qualche rovescio sul medio Adriatico, nevoso oltre gli 800 metri.

Attenzione allo stato del mare specie nei pressi della Sardegna, sul nord della Sicilia e come anticipato sul medio-basso Adriatico dove saranno possibili mareggiate anche intense. Bufere di neve e vento anche sul valichi alpini.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese per la giornata di domenica 25 novembre:

Tempo instabile su Molise, Puglia, sud Calabria e Sicilia settentrionale con rovesci anche nevosi oltre i 500-600 metri su Molise e Puglia, 800-900 metri su Sicilia e sud Calabria. Ancora vento forte e temperature in ulteriore calo. Su tutte le altre regioni cielo sereno e limpido, con vento in attenuazione.

