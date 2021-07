Catastrofe in Germania: quasi 70 vittime e centinaia di dispersi per le alluvioni, immagini spaventose

Le notizie in arrivo dalla Germania sono drammatiche: il bilancio delle vittime tra Nord Reno Westfalia e Reniania continua a crescere e pare ci siano ancora tanti dispersi, spazzati via dai fiumi in piena.

Le alluvioni di ieri hanno ucciso ben 68 persone, tra cui nove disabili che i soccorritori non sono riusciti a mettere in sicurezza per tempo.

Scenari apocalittici nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler, nella Renania-Palatinato: in questa zone risultano almeno 1300 persone disperse a causa di una piena eccezionale che ha travolto un intero centro abitato.

Sconvolta Angela Merkel che interrompe il suo impegno a Washington: "È una tragedia. Sono ore in cui parlare di una forte pioggia e di alluvione descrive la situazione in modo insufficiente. È davvero una catastrofe", ha insistito Merkel. "Sono sconvolta dalle notizie che mi arrivano da posti sommersi dall'acqua, dove persone in grande emergenza si salvano o vengono salvate. Sarà fatto ogni sforzo per ritrovare i dispersi".