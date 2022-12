Caldo incredibile in queste ore al Centro-Sud: fino a 27 gradi in Sicilia alle 22:30!

E' una giornata davvero eccezionale quella odierna sotto il profilo meteorologico: mentre al Nord fa freddo e nevica (abbiamo visto le abbondanti nevicate cadute in Piemonte) il Centro-Sud è interessato da un richiamo di aria calda di matrice sub-tropicale che in queste ore si sta intensificando e sta facendo lievitare la colonnina di mercurio.

Le temperature sono estremamente miti per il periodo e per l'orario (tarda serata) in gran parte del Centro-Sud, ma soprattutto da Lazio e Abruzzo in giù, con i valori più elevati che si registrano in Sicilia. In molte zone la temperatura è aumentata nel corso del pomeriggio-sera, proprio grazie all'arrivo dell'aria mite sub-tropicale che si sta propagando velocemente nei bassi strati, accompagnata da intensi venti di libeccio e scirocco.

L'afflusso si aria calda sub-tropicale in atto, con valori termici fino a 14-15 gradi ad 850 hpa (circa 1500 metri di quota)

Alle ore 22:30 si toccano i 20 gradi a Pescara, i 17 gradi a Roma, i 19 gradi a Foggia e a Napoli, i 19 gradi nel cosentino. Ma è in Sicilia che registriamo le temperature più alte: addirittura 27 gradi nel palermitano e nel messinese. Questo grazie all'azione combinata dell'aria calda sub-tropicale coi secchi venti di caduta provenienti dai rilievi (fattore orografico).

In pratica, abbiamo una differenza di oltre 25 gradi attualmente fra Torino (temperatura vicina allo zero) e Palermo (vicina ai 27 gradi).

Questa onda calda persisterà fino alla giornata di domani al Sud, facendo registrare ancora temperature eccezionalmente miti per il periodo, mentre si attenuerà al Centro dove registreremo un generale calo delle temperature.