Apice del CALDO tra 18 e 19 luglio? Temperature ALTISSIME su diverse località

La breve tregua dal grande caldo sta già cessando a causa dell'invadenza dell'anticiclone sub-tropicale, ormai davvero di casa nel Mediterraneo.

Nel corso della settimana le temperature andranno man mano aumentando dapprima al nord e successivamente anche al centro e al sud, fino a riportarsi ovunque sopra le medie del periodo di circa 3-6°C (come già annunciato in questo articolo).

Per quel che riguarda questa settimana abbiamo ormai acclarato che le temperature più alte saranno raggiunte tra giovedì e venerdì al nord, quando sfioreremo picchi di 36-37°C in Val Padana. Nel week-end ci sarà una lieve flessione delle temperature legata all'ingresso di aria più instabile dal centro Europa.

Ad inizio prossima settimana, tra 18 e 19 luglio, ecco che l'anticiclone africano potrebbe dare una spallata di notevole caratura allo Stivale, trascinando nel Mediterraneo masse d'aria molto calde finanche per il cuore dell'estate.

Come si evince dalle mappe elaborate dal centro meteo inglese (ECMWF) si nota la possibilità dell'arrivo di temperature fino a 22-23°C a 1500 metri sulle regioni del nord. Parliamo di temperature, in quota, davvero eccezionali per il settentrione, che in pianura si tradurrebbero in valori prossimi ai 38-40°C.

L'ipotesi è rimarcata anche dal modello americano GFS, che addirittura propone temperature ancor più elevate ad inizio prossima settimana (fino a 24°C a 1500 metri).

Eloquenti le temperature previste al suolo dal modello americano, con picchi superiori ai 40°C al nord:

Le possibilità riguardo questa forte ondata di caldo non sono alte ma nemmeno basse, considerando che tutti i modelli matematici concordano con tale visione nonostante mancherebbe circa una settimana all'ipotetico evento.

Certo è che dovremo necessariamente attendere i prossimi aggiornamenti per capire l'esatta caratura di questa intensa ondata di caldo tra 18 e 19 luglio.