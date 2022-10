Alluvione lampo nel trapanese: situazione critica a Salinagrande [VIDEO]

Il vortice mediterraneo in azione al centro-sud ha portato alla formazione di una estesa squall-line temporalesca sulla Sicilia. Intense precipitazioni, anche più del previsto, hanno colpito in particolare il settore occidentale dell'Isola, creando pesanti criticità soprattutto nel trapanese nelle ultime ore.

Un'alluvione lampo sta colpendo la zona di Salinagrande, pochi chilometri a sud di Trapani, dove il fiume ha rotto gli argini e l'acqua ha invaso pericolosamente il centro abitato. In alcuni punti il livello dell'acqua ha raggiunto il metro e alcune automobili sono state praticamente sommerse. Il fango sta invadendo case e negozi.

Allagamenti anche a Trapani città, con forti disagi alla viabilità stradale. Allagata anche l`autostrada A29, con traffico bloccato.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore