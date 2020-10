Allerta meteo della Protezione Civile: pesante maltempo anche nella giornata di Sabato 3 ottobre

Nella giornata di domani proseguirà la forte ondata di maltempo sull'Italia, con piogge e temporali di forte intensità su alcune regioni centro-settentrionali. Il tempo rimarrà invece nel complesso stabile al Sud, dove avremo però forti venti dai quadranti meridionali e mareggiate sulle coste esposte.

Ecco il bollettino meteo della Protezione Civile:

Previsioni meteo Sabato 3 Ottobre 2020

Precipitazioni:

- diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni più intensi e persistenti nelle prime ore della giornata, su Valle d'Aosta orientale e Piemonte settentrionale, con quantitativi cumulati molto elevati;

- diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su resto della Valle d'Aosta e su settori alpini e prealpini della Lombardia, Trentino Alto Adige, settori alpini e prealpini del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Appennino emiliano, Liguria centro-orientale, Toscana, Umbria, Appennino marchigiano, Lazio centro-settentrionale e Abruzzo occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Liguria di Levante, alta Toscana e settori alpini e prealpini del Friuli Venezia Giulia;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, sui restanti settori di Marche, Abruzzo centro-settentrionale e Lazio e su Appennino molisano, settori ionici di Basilicata e Calabria centrale, Puglia meridionale e settori settentrionali e occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in generale aumento, localmente sensibile al Centro-Sud; massime in sensibile aumento sulle regioni meridionali con valori localmente elevati, in sensibile calo sulla Sardegna e localmente al Centro-Nord.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sulle coste di Sardegna, Liguria e Toscana settentrionale; inizialmente forti sud-orientali sui settori tirrenici del Centro-Sud della penisola e sui settori adriatici del Centro-Nord, in attenuazione entro metà giornata; forti sud-orientali su Puglia, settori ionici di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia, con raffiche di burrasca sulla Puglia; di burrasca sud-occidentali su tutti i settori appenninici e sui rilievi delle isole maggiori, con rinforzi di burrasca forte o tempesta specie sui crinali delle regioni meridionali.

Mari: agitati il Mar Ligure, il Mare e il Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini, fino ad agitati l'Adriatico centro-meridionale al largo.



Elenco criticità per domani, Sabato 3 ottobre 2020:

ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna

Veneto: Piave pedemontano

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali

Friuli Venezia Giulia: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Laghi e Prealpi Varesine, Valchiavenna, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale

Piemonte: Val Sesia, Cervo e Chiusella, Toce

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali

Liguria: Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Bacini emiliani occidentali

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Centro

Lombardia: Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale

Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Toce

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Valle d'Aosta: Valle d`Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes, Bassa Valle d`Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d`Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani centrali

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Lombardia: Bassa pianura occidentale, Valcamonica, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale

Piemonte: Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale

Valle d'Aosta: Bassa Valle d`Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d`Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Piave

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali, Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Lombardia: Bassa pianura occidentale, Media-bassa Valtellina, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Alta Valtellina, Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese

Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali, Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Lombardia: Bassa pianura occidentale, Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese

Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura Cuneese, Pianura Torinese e Colline, Pianura settentrionale, Scrivia, Belbo e Bormida, Valle Tanaro

Toscana: Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Trasimeno - Nestore, Chiani - Paglia, Chiascio - Topino, Nera - Corno, Alto Tevere, Medio Tevere

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne

Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Livenza, Lemene e Tagliamento, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone