Meteo a 15 giorni: FREDDO e NEVE sotto l'albero?

Vivremo finalmente un periodo natalizio senza il solito anticiclone sdraiato sul Mediterraneo con il suo concentrato di smog, mitezza e assenza di neve? E' ovviamente presto per lanciare sentenze; tuttavia, non possiamo ignorare il progetto che la Natura sta orchestrando dietro le quinte per il periodo suddetto.

Un autentico "puzzle" che si arricchisce giorno dopo giorno di qualche tassello, con il disegno finale che inizia a prendere forma su carte e modelli.

Abbiamo già accennato che fino a Natale non dovrebbe succedere nulla di importante. Il tempo comunque non sarà buono sull'Italia in quanto verremo interessati da impulsi atlantici, ma in un contesto generalmente poco freddo.

A partire proprio dalla giornata di Natale, l'alta pressione delle Azzorre inizierà ad ergersi in pieno Oceano, con il chiaro intendo di puntare il suo naso verso nord. Ecco la mappa sinottica imbastita questo pomeriggio dal modello americano per la festività più importante dell'anno:

L'anticiclone "ammazza inverno" che negli anni scorsi si sdraiava placidamente sull'Italia negandoci precipitazioni e freddo, quest'anno forse sarà costretto a seguire altre strade stante la debolezza del vortice polare.

Il suo naso potrebbe puntare verso nord in direzione dell'Islanda, dove ad accoglierlo sarà presente una piccola cellula anticiclonica secondaria.

Osservate dalla mappa cosa accadrebbe sul nostro Continente e sull'Italia: aria fredda di diretta estrazione artica verrebbe veicolata verso sud fino a raggiungere il Mediterraneo e l'Italia con la creazione di depressioni e maltempo.

In una prima fase sarebbe ancora maltempo in un contesto mite, ma successivamente il freddo inizierebbe a farsi sentire ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Se con un volo virtuale ci proiettiamo a lunedi 28 dicembre, il modello americano ci consegna il progetto compiuto:

Anticiclone di blocco in Atlantico ed iniezione di correnti molto fredde verso il Mediterraneo e l'Italia con episodi nevosi anche in pianura ad iniziare dal nord.

Vi ricordiamo che per il momento stiamo parlando solo di ipotesi; sarà ovviamente dura riuscuire a superare tutti gli ostacoli che impediranno la costruzione di questo freddo puzzle. Noi saremo sempre in trincea, di consegenza mai come in questo periodo è d'uopo seguire tutti i nostri aggiornamenti.

Previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI