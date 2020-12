Meteo a 15 giorni: forse usciremo da questa fase turbolenta

L'alta pressione che risolleva la testa, il vortice polare che invita la corrente a getto a tornare a spingere. Possiamo riassumere cosi il tempo previsto durante la seconda decade di dicembre.



Un tempo che ritorna sui binari della solita "normalità" europea degli ultimi inverni insomma, dopo questo exploit del vortice polare nel cuore dell'Europa.



Tra giovedì 10 e sabato 12 dicembre sarà ancora possibile il veloce passaggio di un ultimo vortice depressionario al centro e al sud con annesse precipitazioni, mentre il nord ne rimarrà ai margini.



Subito dopo ecco le correnti da ovest farsi strada tenacemente senza però più inviarci perturbazioni, ma anzi favorendo l'ingresso di aria mite e poi lasciando spazio alla rimonta, non sappiamo quanto temporanea, di un cuneo anticiclonico di matrice subtropicale.



Ecco la sequenza sulle mappe che indica quanto appena esposto: le correnti da ovest nella prima mappa prevista per sabato 12 dicembre e poi entro martedì 15 dicembre la rimonta dell'anticiclone!

Con l'anticiclone posto nella posizione che vediamo qui sopra è chiaro che potrebbe succedere di tutto ma anche niente; ciò che si evince immediatamente però l'influenza di aria più fredda lungo il bordo orientale dell'anticiclone che potrebbe disturbare il tempo del meridione e del medio Adriatico, determinando anche qualche precipitazione.



Tutto qui: resta ora da capire come vorrà comportarsi il vortice polare durante la seconda decade di dicembre e soprattutto se l'alta pressione avrà o meno mire nordiche. Per il momento il quadro non è ancora così delineato da poter tracciare una linea di tendenza credibile dalla metà del mese in poi.



IN SINTESI il tempo da venerdì 11 a venerdì 18 dicembre:

tra venerdì 11 e sabato 12 dicembre: ancora tempo variabile sul medio Adriatico e al sud con qualche precipitazione sparsa, bel tempo altrove. Poco freddo.



tra domenica 13 e martedì 15 dicembre: rimonta potenziale dell'alta pressione con tempo buono al nord e sui versanti tirrenici, ancora disturbi su medio e basso Adriatico con brevi rovesci possibili e venti di Tramontana moderati con un po' di freddo moderato.



da mercoledì 16 dicembre a venerdì 18 dicembre: evoluzione molto incerta ma statisticamente favorevole all'affermazione dell'anticiclone. In questo caso tornerebbero le nebbie sulle zone interne e l'accumulo di sostanze inquinanti nelle grandi aree urbane.