Meteo a 15 giorni: cosa accadrà a gennaio? Arriverà il freddo russo?

L'affondo di un ramo del vortice polare nel cuore del Mediterraneo non è mai cosa da poco. Ne stiamo per vedere gli effetti al nord, ne vedremo altri tra Capodanno e l'Epifania, quando l'intero Paese sarà coinvolto da una depressione al suolo, figlio della presenza del grande vortice ciclonico sopraggiunto dal nord Europa.



Pertanto tra Capodanno e l'Epifania la media degli scenari del modello europeo vede una situazione votata al maltempo sul nostro Paese con precipitazioni pressochè ovunque e nevicate a quote basse al nord, inizialmente forse anche in pianura tra Piemonte e Lombardia, poi sarà l'incidenza dello Scirocco a dirci che tipo di temperature e precipitazioni dovremo sperimentare.



Ecco la sequenza che sentenzia il tempo di tempo che probabilmente dovremo aspettarci, tra 1, 2 e 4 gennaio 2021:

Che cosa si nota da queste mappe? La tendenza dell'anticiclone delle Azzorre a spingersi forse nord sino a fondersi con l'anticiclone russo scandinavo e la tendenza della depressione tra centro Europa ed Italia ed isolarsi sul posto.



In seguito potrebbero verificarsi tre eventi, state bene attenti:

1 si ripete ancora una volta entro metà mese il tipo di affondo perturbato sperimentato ad inizio dicembre e in questi giorni, cioè saccature di origine nord-atlantica con tempo anche invernale, maltempo frequente, anche neve su alcune regioni, ma non molto freddo



2 si mette in moto, grazie al riscaldamento atteso in stratosfera a fine anno, un meccanismo di retroazione fredda in grado di spingere verso di noi aria gelida dalla Russia a convergere nel Mediterraneo, interagendo con depressioni in loco e rischio di nevicate importanti ma soprattutto di freddo intenso



3 l'ipotesi al momento più remota, un'azione perturbata molto a nord e ad ovest del Paese con anticiclone che di sponda rimonta e regala stabilità



Aldilà dell'ultima ipotesi, che pare comunque minoritaria, anche se non ci fossero interventi dalla stratosfera, il tempo sembra votato a proseguire sulla falsariga di quanto stiamo sperimentando, da diversi anni non si osservava un vortice polare cosi disturbato nel periodo natalizio, di solito uno dei suoi momenti di grande fulgore.