Lo stupidario METEO: le frasi che NON vorremmo più ascoltare...

Lettori scatenati! Avete fatto benissimo! Ci avete riempito, direi quasi soffocato di mails senza risparmiare qualche giustificata critica alla categoria e anche al nostro modo talora troppo stereotipato e schematico di esprimerci.



E' andata molto peggio per i media in generale, e anche per la gente comune che discute sul tempo. Non possiamo citare tutte le mails pervenute, abbiamo fatto una piccola selezione delle frasi più antipatiche, inutili e fuori luogo, aggiungendo anche qualche perla che speriamo possa esservi utile per avvicinarvi diversamente a questa scienza.

NAPOLI

A Napoli quando c'è brutto tempo la gente (ma proprio tutti) dice: "c'h scirocco!" Mai uno che dicesse "c'i libeccio!", visto che è il vento prevalente... Gabriele



MEDIA La cosa più singolare è che non viene fatta distinzione alcuna per i gradi di latitudine di cui è composta l'italia. Si sente così dire che la perturbazione durerà molti giorni; mentre nella realtà durerà qualche ora sulla Valle d'Aosta e impiegherà due giorni ad arrivare in Sicilia. Molti sono convinti di aver davanti un periodo oscuro quando sono solo poche ore di pioggia. Un'altra cosa poco simpatica è quella scenetta in cui mostrano la gente con il termometro in bocca o con il fazzoletto schifoso al primo accenno di freddo: potrebbero evitarselo. Riccardo



BRIOCHES DAL CIELO Fra le banalità e sciocchezze che si ascoltano più di tutte non sopporto "per le prossime ore le previsioni non promettono nulla di buono!". Perché dal cielo, in genere, cadono brioches, torte e gelati? Massimo Venuti



BOLOGNA Esclamazione di meraviglia nei confronti di una persona che ha detto o fatto qualcosa di insolito rispetto al suo standard: "sorbole, fai venire la neve!"...magari usata in pieno inverno a Bologna. E' tipica di chi la neve la odia e considera un fatto anomalo la presenza della stessa in città!



STAGIONI Non vorrei più sentire: "non esistono più le stagioni di una volta! ma di quale volta si parla?" Angelo



ROMA Abito a Roma e d'inverno quando capita una giornata rigida (3o4 gradi) e coperta succede di frequente sentire qualcuno che dice "fa troppo freddo per nevicare"!!! Cuculo



GENTE COMUNE - Mai vista una nebbia così spessa (Alessandria, tra due fiumi, mese di novembre)! - Pensa, questa mattina alle 7 c'era appena 1 grado sopra zero (Alessandria, gennaio)! - Ma guarda se doveva piovere proprio oggi!? (Alessandria, fine marzo, dopo almeno tre mesi di siccità totale)



- NO, la neve no! Come faccio ad arrivare in ufficio? (Alessandria, pianura, 5 cm scarsi di nevischio)



DA TRASMISSIONI METEO - Tempo perturbato ovunque. Si salva solamente il Nord Ovest (martoriato da una siccità ormai atavica) - L'Anticiclone delle Azzorre protegge il Nord Ovest dell'Italia (da cosa?) - Anche sulla Pianura Padana si prevedono temperature polari (è raro sfiorare lo zero di primo mattino)



CALDO TORRIDO " In questi giorni il caldo torrido in Italia è diventato insopportabile" ....e invece il caldo torrido in Italia quasi non esiste, magari in quei giorni c'è un umidità relativa che va oltre il 90%!!! Sarebbe opportuno dire alla gente che si tratta di caldo afoso. (N.d.R) Gabriele da Napoli



TORMENTONE NEVE Esiste un piccolo tormentone che...vi riguarda, cioè: "Bianche sorprese al...." e "La dama bianca visiterà il...". Non si può trovare di meglio? Altra frase fatta che non sopporto è:"Emergenza maltempo". Per qualcuno l'emergenza maltempo è anche solo un temporale che rinfresca l'aria e allaga la strada che il giornalista percorre per tornare a casa. Chiudo qui e vi ringrazio per il servizio che fornite, uno dei pochi, se non il solo, con previsioni attendibili. Vi seguo costantemente anche perchè è raro trovare un sevizio fornito da persone veramente appassionate del proprio lavoro. Grazie per l'ospitalità. Roberto



SERENO CON PIOGGIA la frase: tempo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti che potranno essere più intensi e portare piogge anche di forte intensità, questo per me significa tutto e il contrario di tutto... e lo si sente spessissimo nei bollettini meteo....o sbaglio? Alessandro



PRIMAVERA Considerazione ricorrente : " ma quando arriva la privavera ? " nel commentare una giornata piovosa, dimenticando che proprio perchè è primavera piove tanto! Assurdo!



IMPATTARE non mi piace sentire :" la perturbazione "impatta", impattare vuol dire pareggiare nel gioco, e non vuol dire andare a sbattere! Non sarebbe meglio dire :"la perturbazione coinvolge, interessa, raggiunge…?