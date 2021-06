Violenti temporali in Piemonte: grandine e danni nel torinese

Anche oggi stiamo assistendo alla formazione di forti temporali pomeridiani sul Piemonte. I fenomeni più intensi stanno riguardando principalmente le province di Torino e Biella.

Una violenta cella temporalesca ha colpito la zona a nord-ovest di Torino, in particolare tra le basse valli di Lanzo, Ciriacese e basso Canavese, ed ora sta traslando verso est. Ingenti grandinate si sono abbattute in un'area piuttosto vasta, arrecando danni alla vegetazione e alle colture locali. Un forte temporale con grandine ha interessato in precedenza anche l'area subito a sud del capoluogo.

Alcuni chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni notevoli, fino a 3-4 centimetri, tali quindi da causare danni anche a strutture esterne ed automobili.