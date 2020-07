Piemonte: devastante grandinata su Biella, danni anche ad automobili

Fra la serata di ieri e la nottata forti temporali hanno investito il Piemonte, causando locali nubifragi e grandinate.

Eporediese, Biellese, Astigiano, cuneese, sono le zone più colpite dai fenomeni temporaleschi, che hanno generato anche migliaia di fulmini.

Si contano i danni della grandinata che ha colpito il biellese, non risparmiando Biella città. I chicchi di grandine in questa zona hanno raggiunto i 3-5 centimetri di diametro, assumendo anche forme irregolari (a causa delle fortissime correnti ascensionali all'interno del temporale).

Oltre all'agricoltura e alla vegetazione, si segnalano danni anche a decine di automobili, "bollate" dalla grandine (immagini a fine articolo).

Disagi e interventi dei vigili del fuoco in diversi punti della provincia biellese. A Valle San Nicolao probabilmente un fulmine è entrato nell'impianto elettrico di un'abitazione mandando a fuoco una lavatrice. I pompieri hanno prontamente spento il piccolo incendio. A Sandigliano è un trasformatore della media tensione dell'Enel ad essere stato colpito dal fulmine, con conseguente black-out, ripristinato poi dai vigili del fuoco e personale dell'azienda.

Altri interventi dei Vigili del Fuoco a Zubiena, Mongrando e Cerrione per alcune piante cadute sulle strade mentre a Sandigliano e Biella gli interventi sono stati per gli allagamenti.