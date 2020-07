Nubifragi sulle Alpi: fiume di fango travolge una strada in Val di Peio

Mentre il caldo africano avvolge gran parte della penisola, sull'arco alpino le cose vanno un po' diversamente grazie alla presenza di maggior instabilità tipica del periodo estivo.

Dopo una mattinata stabile il pomeriggio si è rivelato particolarmente turbolento per i monti, dove a più riprese si sono susseguiti acquazzoni e temporali. Particolarmente colpite le Alpi tra Lombardia e Trentino Alto Adige.

Un forte rovescio ha colpito la Val di Peio, in Trentino, nel corso del pomeriggio: l'acquazzone è stato particolarmente intenso, tanto da scatenare un alluvione lampo sulla strada che porta a Pian Palu. Un vero e proprio fiume di fango e detriti è scivolato dai versanti montuosi per poi invadere la strada con notevole furia. Fortunatamente non ci sono danni a cose o persone.