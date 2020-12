Nevicate eccezionali sulle Alpi, anche oltre 3 metri di neve [FOTO]

Stanno suscitando scalpore le incredibili nevicate in atto sull'arco alpino ormai dalla giornata di venerdì scorso. Grazie al susseguirsi di varie ed intense perturbazioni nord Atlantica sono caduti oltre 2 metri di neve in pochi giorni su gran parte dell'arco alpino centro-orientale. Dalla Lombardia al Friuli Venezia Giulia le Alpi, oltre i 1500 metri, si ritrovano ricoperte da manto nevoso di altezza comprese tra i 2 e addirittura i 4 metri.

Gli accumuli più imponenti sono in Alto Adige, nel bellunese e in Friuli, esattamente laddove si sono verificate le precipitazioni più intense tra sabato e domenica. Oltre i 2000 metri di altitudine gli accumuli sono clamorosamente superiori ai 4 metri. Le nevicate eccessive hanno causato danni, spezzato rami e isolato intere località montuose.

Livigno, Arabba, Cortina d'Ampezzo, Canazei e tantissime altre località alpine sono letteralmente sommerse dalla neve.

Impressionanti le immagini che arrivano da Livigno, Arabba e Passo Rolle, dove addirittura si scavano cunicoli per poter camminare tra la neve.

Le nevicate proseguiranno ancora fino a domani senza tregua e con intensità notevole. Graduale attenuazione dei fenomeni tra mercoledì' e giovedì, sebbene potranno persistere deboli e sparse nevicate.