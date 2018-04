L'anticiclone si indebolisce: accentuazione dell'instabilitÃ  al nord

SITUAZIONE: la zona di alta pressione che per giorni ha caratterizzato il tempo sul nostro Paese tende ad indebolirsi, favorendo l'accentuazione di condizioni di instabilità, segnatamente sulle nostre regioni settentrionali.



TEMPORALI: oggi saranno più che altro probabili degli acquazzoni pomeridiani lungo la fascia alpina e prealpina, in serata o nella notte su martedì soprattutto sulle Venezie, dal Trevigiano, Padovano e Veneziano verso est.



EVOLUZIONE: martedì un cavetto d'onda depressionario transiterà sul settentrione andando a rinnovare le condizioni di instabilità al nord, specie tra Lombardia e Triveneto con rischio di temporali sparsi nelle ore pomeridiani.



25 APRILE: con il sole su gran parte del Paese.



FASE TRANQUILLA: pur con l'anticiclone in fase di indebolimento, il tempo rimarrà in prevalenza buono sino a sabato, quando invece è prevista un'accentuazione dell'instabilità tra nord e centro, segnale di un peggioramento che interverrà soprattutto nei giorni successivi, ma da confermare.



PRIMI di MAGGIO: la svolta meteo della prima decade di maggio appare confermata anche stamane dal modello americano, che segnala un peggioramento delle condizioni atmosferiche per l'inserimento di figure depressionarie di origine atlantica con fasi piovose soprattutto al nord, ma poi anche al centro e al sud e un graduale calo delle temperature su valori comunque prossimi alle medie del periodo.



OGGI: al mattino bel tempo ovunque, salvo un po' di nubi sul settore alpino. Nel pomeriggio accentuazione della nuvolosità cumuliforme su Alpi e Prealpi, associata a brevi rovesci, anche temporaleschi, che in serata andranno localizzandosi tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Altrove ancora bel tempo. Temperature molto miti.



DOMANI: al nord, segnatamente tra Alpi, Lombardia e Triveneto nuvolosità irregolare con rovesci sparsi e qualche breve temporale nel pomeriggio, associato a raffiche di vento ed ad un certo calo termico. Sui restanti settori del Paese bel tempo e temperature miti.