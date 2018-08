Il SUPER CALDO non molla ma in serata al nord possibili temporali

SITUAZIONE: una zona di alta pressione caratterizzata da una bolla di aria molto calda di matrice africana abbraccia il nostro Paese. Infiltrazioni di aria meno calda in quota interverranno nel corso della giornata odierna, segnatamente al nord, favorendo lo sviluppo serale e notturno di qualche temporale.



EVOLUZIONE: giovedì le condizioni di lieve instabilità si andranno a localizzare gradualmente al centro e soprattutto al sud, dove insisteranno sino a sabato, sino a coinvolgere anche le Isole Maggiori, favorendovi qualche spunto temporalesco.



CALDO: rimarrà comunque protagonista per tutta la settimana, nonostante lievi ed effimere attenuazioni durante e subito dopo gli eventuali momenti temporaleschi. Potranno anche raggiungersi picchi di 38-39°C.



PROSSIMA SETTIMANA: l'anticiclone dovrebbe insistere ancora con forza sull'Italia, rinnovando condizioni di tempo buono e particolarmente caldo. A tratti potrebbero ancora verificarsi alcuni brevi temporali a macchia di leopardo. Un cambiamento più importante potrebbe intervenire (secondo il modello americano) all'inizio della seconda decade del mese, con l'abbassamento del flusso perturbato atlantico e l'inserimento di una saccatura sul settentrione, con conseguenti temporali più organizzati, ma l'evoluzione resta comunque incerta.



OGGI: iniziali condizioni di bel tempo su tutte le regioni, pur con la presenza di qualche banco nuvoloso al settentrione e nelle zone interne del centro e del sud. Nel corso del pomeriggio isolati focolai temporaleschi possibili qua e là lungo i rilievi alpini e la dorsale appenninica, in serata o nella notte possibili rovesci o temporali in Valpadana. Punte di 37-38°C e caldo fastidioso ed opprimente pressoché ovunque.



DOMANI: schiarite ovunque in mattinata, ma nel corso del pomeriggio e in serata nuovi focolai temporaleschi lungo i rilievi e sulle zone interne della Toscana. Temperature in lieve diminuzione al nord nei valori massimi, ma sempre elevate. Ancora molto caldo altrove.