METEO A 7 GIORNI: temporali e calo termico nel weekend, poi un inizio di settimana piÃ¹ tranquillo

Una importante perturbazione è in rotta dall'oceano Atlantico verso il bacino centrale del Mediterraneo; raggiungerà il nostro Paese entro la serata odierna, portando con sè i primi temporali in vista lungo l'arco alpino, prealpino e le zone di pianura settentrionali. Nella notte il cambio di circolazione farà sentire i suoi effetti anche nelle località marittime, temporali sono infatti previsti sulla Liguria e sull'alta Toscana. Al centro e soprattutto sulla Sardegna, il passaggio di consegne tra l'aria caldsa ed umida che ormai risiede da giorni sul Mediterraneo, con quella assai più fresca oceanica, farà sentire i suoi effetti già entro domani mattina, attraverso un rinforzo del Maestrale.



Uno sguardo a sabato pomeriggio, quando il fronte freddo porterà ancora temporali in vista per le regioni settentrionali, con fenomeni questa volta più concentrati sull'angolo nord-est e poi in serata nuovamente sulla Liguria e la Toscana.



E' un passaggio frontale piuttosto veloce ma che lascerà un'impronta incisiva sulle temperature che saranno soggette ad una diminuzione piuttosto sensibile al nord e su parte del centro, con scarti sino a 6°C/8°C in meno rispetto ai valori attuali. L'apice del raffreddamento al suolo è previsto nella notte tra domenica e lunedì, su alcuni settori dell'Italia settentrionale sarà necessario indossare felpine e magliette a maniche lunghe, sulla fascia alpina farà persino freddo, con la prima neve sulle vette più elevate che potrebbe spingersi sin verso i 2000 metri.



E' un primo assaggio di autunno trapiantato nel cuore dell'estate e pertanto destinato ad essere in breve tempo sostituito da un nuovo rialzo della colonnina di mercurio in vista per la prossima settimana. L'anticiclone tornerà infatti ad interessare il Mediterraneo, portando i suoi effetti stabilizzanti anche sull'Italia, senza però essere più in grado di proporre un profilo delle temperature particolarmente elevato.



Sintesi previsionale da sabato 25 a venerdì 31 agosto:



Sabato 25 temporali al nord e su parte del centro. Riduzione piuttosto sensibile delle temperature entro la serata. Ventilazione occidentale in rinforzo.



Domenica 26 i fenomeni, spesso di natura temporalesca, si trasferiscono sul centro Italia. Migliora al nord. Calo termico e ventilato.



Lunedì 27 instabilità e temporali sulle regioni meridionali soprattutto in mattinata. Bel tempo altrove con temperature mattutine fresche. Gradevole durante il giorno.



Martedì 28 residua instabilità sul Mezzogiorno, bel tempo altrove. Valori termici in ripresa.



Mercoledì 29 soleggiato e nuovamente più caldo ma senza eccessi.

Giovedì 30 qualche temporale in arrivo al nord, bel tempo altrove. Caldo moderato.



Venerdì 31 a rischio instabilità sulle regioni del nord, tempo buono altrove. Caldo moderato.